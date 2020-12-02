Введение жесткого карантина в стране поддерживают менее половины украинцев, а более половины готовы принять такие меры во время праздничных дней. Согласно данным свежего исследования группы "Рейтинг", в течение двух недель поддержка введения в Украине локдауна выросла на 6%.

Согласно опубликованным данным опроса, в течение последних двух недель уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился с 49% до 44%. Соответственно выросло число противников - 54% (две недели назад этот показатель составлял 49%).

Всего 34% украинцев ожидают уменьшение распространения коронавируса в результате карантина выходного дня, а 64% считают такое ограничение неэффективным.

В то же время, поддержка введения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36% до 42%, а количество противников уменьшилось с 61% до 55%.

Также с 55% до 58% увеличилось количество прошенных, которые считают, что после введения локдауна распространение коронавируса уменьшится.

58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% - выступают против этого.

При этом 59% опрошенных часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 11% - редко. 8% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирус люди старшего возраста и женщины.

Уточняется, что социологи группы "Рейтинг" опросили 2500 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, применив случайную выборку мобильных телефонных номеров. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Ранее "Страна" писала о том, что в ближайшие дни официального решение насчет локдауна в Украине не будет.

Также мы сообщали, что "слуги народа" хотят ввести локдаун уже после новогодних праздников.