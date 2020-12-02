Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал главам МИД стран НАТО об обыске, который СБУ провел на Закарпатье у главы венгерского фонда "Эган Эде". Дипломат заявил, что такое поведение со стороны Украины неприемлемо для страны, которая стремится стать членом Североатлантического альянса.

Об этом Сийярто заявил в видеообращении к своим коллегам по НАТО.

Так, министр заявил, что обыски СБУ у главы венгерского фонда свидетельствуют о том, что официальный Киев придерживается политики запугивания венгров. Сийярто также призвал страны альянса быть солидарными с Венгрией

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, говорит, что хочет стать ближе к НАТО", - сказал министр.

Также Сийярто попросил членов Североатлантического альянса не давить на Венгрию, чтобы она не накладывала вето на проведение заседаний Украина - НАТО. Глава МИД также поднимет вопрос Закарпатья на встрече министров иностранных дел ЕС 7 декабря.

Напомним, в понедельник, 30 ноября, на Закарпатье Служба безопасности Украины провела санкционированные обыски у функционера благотворительного фонда "Эган Эде". В "Обществе венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) назвали действия украинских властей "спланированной акцией", цель которой - запугать венгров Закарпатья и их лидеров.

Через некоторое время в сети появилось видео, на котором депутаты Сюртовской сельской территориальной громады (с. Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполняли гимн Венгрии во время принятия присяги.

После этого в сети появилось видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, которые размышляют об автономии, у въезда в город Берегово. После своей устрашающей речи мужчина продемонстрировал характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку. В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство.