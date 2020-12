В уходящем 2020 году украинцы слушали в основном российских исполнителей в YouTube. А если и украинских - то русскоязычных.

Молодежные мелодии, под которые можно танцевать, набирали миллионные просмотры в том числе и благодаря украинской аудитории. Таковы данные компании Google по итогам уходящего года.

В топ-10 клипов, которые неизменно занимали первые места в трендах, только две видеоработы украинских артистов - это украинская группа Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Все остальное - это российские поп- и рэп-исполнители, а также панк-рейв-группы и премьерные видеоклипы российских блогеров. Рейтинг этого года возглавила песня "Краш" российской блогерши-певицы Клавы Кока и российского исполнителя Niletto.

Разбирались в главных музыкальный трендах уходящего года и анализировали, какая доля российской музыки приходится на украинскую аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

Клава Кока & Niletto - Краш (official video) - этот сингл российских исполнителей был выпущен 10 июня на лейблах Black Star Inc и Zion Music. Видео набрало около 115 млн просмотров. Видеоклип, где дуэт исполнителей из Екатеринбурга выступил в роли мультперсонажей, выполнен в стиле компьютерной игры. Режиссером клипа выступил Дмитрий Климов.

В тексте песни повторяются слова: "Ты мне не враг, но с тобой не дружу. Я твой личный маньяк. Я тебя придушу".

Little Big - Hypnodancer (Official Video) - песня российской панк-рейв-группы была выпущена 8 мая 2020 года на лейблах Warner Music Russia и Little Big Family.

Песня записана на английском языке. Клип набрал около 150 млн просмотров и попал в тренды YouTube в 26 странах. В Украине занял 1 место в трендах. Клип снимали в Санкт-Петербурге, в нем можно увидеть таких российских знаменитостей: шоумена Александра Гудкова, фронтмена группы The Hatters Юрия Музыченко, вокалистку группы "Ленинград" Флориду Чантурию, блогеров Руслана Усачева и Данила Поперечного.

По сюжету клипа - главные герои в лице Ильи Прусикина и Юрия Музыченко танцуют на столах в казино гипнотические танцы. В результате такого баттла происходит ограбление игровых заведений.





Artik & Asti - Девочка танцуй (Official Video) - украинская поп-группа, основанная в 2010 году. Исполняет сингл на русском языке. Режиссером клипа стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

В составе группы - два артиста Артём Умрихин (псевдоним Artik), который является продюсером и исполнителем, а также вокалистка Asti (Анна Дзюба). Группа часто выступает с гастролями в России и Европе.

Просмотров клипа "Девочка танцуй" свыше 62 млн.

Mia Boyka & Егор Шип - Пикачу - российские артисты, 18-летний Егор Шип и 23-летняя Миа Бойка, больше известны как блогеры и звезды тик-тока. Впрочем, это не помешало им снять забавный видеоклип на звукозаписывающей студии лейбла "Black Star Inc". Премьера песни появилась в сети 30 июля и тут же стала главным хитом лета.

Клип набрал 89 млн просмотров, а текст песни, посвященной культовому персонажу из аниме 90-х, глубоко въелся в мозг меломанам. Эту веселую песенку молодежь с удовольствием качала себе на рингтонг.

В тексте хита есть слова: "Я сижу на камушке, где ж ты моя лапушка, тут и там ищу, чтоб не потерять. Ты мой Пикачу, выбираю тебя! Пика пика чу. Так с тобой хочу чуть-чуть".

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020 - премьера нашумевшего клипа и испано-английского сингла, с которым Little Big планировали ехать на Евровидение-2020 (конкурс отменили из-за пандемии коронавируса, Ред.), вышел 12 марта под лейблами Warner Music Russia и Little Big Family.

Видео набрало почти 169 млн просмотров.

В клипе снялись четверо постоянных участников группы "Little Big" - Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. В съемках также участвовали фронтмен группы "The Hatters" Юрий Музыченко, солистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и танцор Дмитрий Красилов.

Образы в клипе в стилистике 1970-1980-х годов пришлись по вкусу всем блогерам, в том числе иностранным, которые посвятили клипу комичные интернет-мемы.

В целом клип стал пародией на самый типичный номер "Евровидения", котором высмеиваются все клише, связанные с конкурсом.

Morgenshtern & Элджей - Cadillac - эта песня российских хип-хоп-исполнителей Алишера Моргенштерна и Элджея была выпущена 9 июня 2020 года на лейбле Zhara Music. Кстати, 9 июня Алишер объявил днем Кадиллака, а 17 июля вышли ремиксы песни.

Релиз клипа на трек состоялся 9 июля, в день рождения Элджея. Он набрал 83,2 млн просмотра.

Его режиссёрами стали Ян Боханович и Роман Нехода, а продюсером Slava Marlow.

Dabro - Юность - российской поп-группе удалось взорвать YouTube романтической композицией "Юность". Клип набрал 75,8 млн просмотров и сделал братьев Ивана и Михаила Засидкевичей известными.

Интересно, что Засидкевичи - уроженцы Казани, где обычно снимают и записывают все свои клипы. Иван Засидкевич получил музыкальное образование в Донецке, в Музыкальном училище ДМУ. Он владеет многими инструментами: труба, ударные, фортепиано, балалайка.

Михаил окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Совместно братья создают ремиксы и пишут музыку для других исполнителей.

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema - клип российских рэп-звезд вышел 18 сентября 2020, спродюсирован Slava Marlow. В песне используются 808-е басы и скрипка - по просьбе Тимати, поскольку он закончил музыкальную школу по классу скрипки.

В октябре Slava Marlow и Моргенштерн опубликовали видеоролик на YouTube, в котором раскрыли главный секрет песни. В бас был добавлен звук пердежа Моргенштерна. По заверению музыкантов, Тимати не знал о данной особенности бита.

Сейчас у клипа 71,1 млн просмотров.

Баста & Zivert - неболей - этот хит объединил настоящих мастодонтов российской рэп-эстрады. Песня получилась немного меланхоличной, а чувственный клип покорил сердца миллионов зрителей.

Сейчас у клипа 39,4 млн просмотров.

Monatik & Вера Брежнева - ВЕЧЕРиНОЧКА закрывают десятку топовых клипов. Украинские исполнители представили совместный клип 11 июня. Его съемки проходили недалеко от Барселоны в горах.

Режиссер клипа - одесситка Таню Муиньо. Стильные образы Дмитрия и Веры создавали известные стилисты Ольга Жижко и дизайнер Иван Фролов.

У клипа 24,1 млн просмотров.

Какую музыку слушают в Украине

Итак, 80% музыки, которую слушает украинский потребитель в YouTube, принадлежит российскому шоу-бизнесу. Из 10 клипов, которые выбились в топ, только 2 клипа украинских исполнителей. В Украине места на музыкальном олимпе закрепились за российскими Little Big, Niletto, Morgenshtern, Баста, Zivert и другими.

Да и тот факт, что в рейтинг попала работа Artik & Asti, нельзя назвать исключительно заслугой талантливой украинской группы, которая хоть и была создана в Украине, но сегодня работает в России и популярность получила именно в этой стране.

Украинским продуктом можно назвать только клип Монатика с Брежневой, замыкающий рейтинг YouTube. Правда, снимался он за границей, а текст песни написан на русском языке.

В целом клипы явно продвигают молодежь и блогеры с приличной аудиторией в соцсетях. Часто клипы - это пародии и пранки, откровенный стеб, дань тусовочной жизни подростков. Герои в клипах - не без атрибутов хайповости: со множеством татуировок, ярким макияжем или волосами. Песни будто отзеркаливают настроения современных подростков, которые искренне делятся любыми эмоциями - от запредельного веселья до драматических любовных переживаний.

Ситуация, в которой украинские слушатели отдают предпочтение российским или англоязычным исполнителям, не меняется из года в год. В 2019 году журналист Анастасия Товт проводила опрос молодых украинцев в центре Киева. Уже тогда было понятно, что русский рэп буквально завоевал сердца украинской аудитории. "Пошлая Молли", Фараон, Скриптонит, Т-Fest, Макс Корж, ЛСП, Моргенштерн - вот что играет в наушниках украинцев. В ТОП-100 iTunes год назад украинской была только "Плакала" группы KAZKA.

Интересно, что ситуация по рейтингу YouTube по сравнению с прошлым годом изменилась для украинского языка в худшую сторону - в 2019-м в списке самых популярных песен было больше украинских исполнителей (4), а также встречались две песни на государственном языке.

То есть можно с уверенностью говорить, что на украинскую молодежь националистические веяния последних лет влияют весьма слабо. Качественный культурный продукт и общность языка выводят российскую музыку в топ интересов украинцев.