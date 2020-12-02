Во Франции экстренные службы с помощью крана эвакуировали из квартиры 300-килограммового мужчину, который год назад упал с кровати и с тех пор не мог встать с пола. Для освобождения его из квартиры спасателям пришлось разобрать часть фасада дома и поместить 53-летнего мужчину в специальный медицинский контейнер. Необычная эвакуация произошла в городе Перпиньян.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В прошлом году его уже пытались эвакуировать, но пациент отказался покидать квартиру, поскольку боялся ее потерять.

Медики говорят, что готовы помочь мужчине, но на его лечение понадобится несколько месяцев.

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