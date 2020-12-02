Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился учредить даты начала и окончания войны в Нагорном Карабахе- День памяти погибших и День победы.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА "Новости" в среду, 2 декабря.

Так, День памяти погибших в Карабахе он призвал назначить на 27 сентября, когда военные действия между армянскими и азербайджанскими силами только начались.

А 10 ноября он распорядился объявить Днем победы Азербайджана. В этот день Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что Алиев требует передать под контроль Баку город Лачин и расширить стратегический коридор из Карабаха в Армению.

Также рассказывали, что 1 декабря, Лачинский район в Нагорном Карабахе официально перешел под контроль Азербайджана. Он было последним из трех районов, которые в рамках мирного соглашения переходят Баку.