Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" успешно выполнил первую часть миссии.

Он пробурил поверхность Луны на глубину два метра, поднял образцы геологической породы и запаковал их в контейнер для отправки на Землю, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Во время другой операции модулю предстоит с помощью руки-манипулятора собрать образцы грунта и с поверхности Луны.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

По данным ведомства, в рамках миссии после посадки на спутник Земли модуль должен собрать всего около двух килограммов геологической породы. На всю операцию по сбору образцов породы и грунта отведено 48 часов.

Отмечается, что орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом готов к стыковке с модулем.

Как рассказывала "Страна", 24 ноября возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" стартовал с Земли, а через четыре дня успешно вышел на лунную орбиту.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после США и России, которая смогла доставить лунный грунт на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В 1970-1976 годах советской миссии удалось доставить 324 грамма реголита, а в 1969-1972 годах американцы привезли 382 кг.

Мы также сообщали о его благополучной посадке китайского аппарата.