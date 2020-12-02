В Сингапуре сертифицировали как продовольствие искусственно выращенное в лаборатории "куриное мясо". Его будут использовать в наггетсах.

Об этом сообщает ВВС.

Так, синтетическую курятину будет продавать в Сингапуре американская компания Eat Just.

По данным экспертов сингапурского Управления по продовольствию, продукция Eat Just является безопасной для человека. Изначально мясо будет использоваться в наггетсах.

"Первое в мире нормативное разрешение на настоящее высококачественное мясо, созданное непосредственно из клеток животных для безопасного потребления человеком, открыло возможность для небольшого коммерческого запуска в Сингапуре", - прокомментировали ситуацию в Eat Just.

В то же время компания пока не сообщила, когда продукт поступит в продажу.

Как отмечается, спрос на альтернативы обычному мясу резко возрос из-за опасений потребителей по поводу здоровья, благополучия животных и окружающей среды. В течение следующего десятилетия рынок заменителей мяса может составить 140 миллиардов долларов (около 10% от мировой мясной промышленности).

Ранее мы писали, что Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины.

Также рассказывали, что ученые из Херсона продемонстрировали публике первую партию жемчужин, которые были выращены в искусственных условиях.