В январе наступающего 2021 года украинцев ждет много изменений.

Минимальную зарплату увеличат на тысячу гривен, пенсию - на 300-500 гривен (некоторым категориям пенсионеров).

При этом на 220 гривен поднимут Единый социальный взнос, а платежки за коммунальные услуги в среднем потяжелеют минимум на тысячу.

С 8 по 24 января, после праздников, в Украине введут локдаун с закрытием кафе, кино и непродовольственных магазинов. А с середины месяца вступит в силу очередной этап украинизации.

Собрали главные изменения в первом месяце 2021 года.

Локдаун в январе

Кабмин принял постановление о введении полного локдауна с 8 по 24 января. То есть Рождество отпраздновать дадут, а дальше на 16 дней - строгий карантин.

На это время закроют непродовольственные магазины, кроме тех, где торгуют продуктами питания, бытовой химией, лекарствами, медтехникой, средствами гигиены, зоотоварами, кормами, горючим.

Вещевые рынки могут закрыться. Продовольственные, судя по всему, будут работать. Кафе и рестораны будут работать только на вынос.

Парикмахерским и салонам красоты позволили работать по предварительной записи, без ожидания очереди в помещении. Практически все развлекательные заведения, музеи, кино, театры будут закрыты.

Продолжат работать отели, банки, почта, больницы, ветлечебницы, автозаправочные комплексы (без зон питания), автомастерские. Все вузы и школы, госучреждения перейдут на дистанционную форму обучения.

Зарплаты и пенсии

С 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет с 5 до 6 тыс грн (на 20%). Следующее повышение запланировано на декабрь. Тогда минимальную зарплату поднимут до 6500 грн.

Повышение минималки повлечет и повышение пенсий, но оно коснется не всех, а только пенсионеров старше 65 лет со страховым стажем 30 и 35 лет (для женщин и мужчин соответственно). Минимальная пенсия для этой категории вырастет на 300 грн - с 2100 до 2400 грн.

Также с января продолжат выплаты пенсионерам старше 75 лет (в среднем плюс 500 гривен). Минимальная пенсия для этой категории украинцев составит 2600 гривен.

Кто останется без пенсий

Некоторым пенсионерам не только не дадут прибавки, но и заберут уже положенные им выплаты. С 1 января те, кто не имеет минимального стажа, рискуют остаться вообще без денег.

Речь идет о тех, у кого к моменту выхода на пенсию не набирается 15-летний стаж.

В Минсоцполитики ранее сообщали, что социальные пенсии отменят, а вместо них тем, у кого нет необходимого минимального стажа, будут выплачивать госпомощь. Начисления будут проходить не через Пенсионный фонд, а через соцслужбу. Сумма такой помощи около 600 гривен в месяц, платить ее будут с 65 лет.

Ранее "Страна" подробно писала об этом.

Налоги в январе

Увеличение минимальной заработной платы, повлечет и увеличение налогов. Единый социальный взнос для физлиц-предпринимателей (ЕСВ) с 1 января увеличится с 1 100 до 1 320 грн в месяц.

От уплаты за себя единого взноса освобождаются ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они пенсионеры либо инвалиды.

Также с 1 января Государственная казначейская служба вводит новые счета для уплаты ЕСВ. Оплату по старым реквизитам вернут с примечанием "невыясненные поступления".

Новые счета для уплаты ЕСВ можно найти на сайте Государственной налоговой службы, в Excel-таблицах.

Перевыборы мэров

17 января, из-за смерти избранного на выборах 25 октября мэра, перевыборы пройдут в Новгород-Северском.

31 января выбирать мэра будут в Борисполе. Там переизбранный городской голова умер от коронавируса.

Тарифы на электроэнергию подняли почти вдвое

С 1 января подорожает электроэнергия для населения. 28 декабря Кабмин принял решение отменить льготный тариф на первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт). С первого киловатта нужно будет платить по 1,68 гривен. Такой тариф будет действовать до 31 марта 2021 года (до этой даты продлили режим ПСО).

То есть в ближайшие три месяца, экономите вы или нет, все равно заплатите за 100 киловатт 168 гривен вместо 90 гривен. Это особенно сильно ударит по домохозяйствам с электроплитами, поскольку там потребление традиционно высокое, а льгот уже нет.

Также это решение Кабмина больнее всего ударит по беднейшим слоям населения, для которых экономия 80 гривен на первых ста киловаттах была критичной.

Газ снова подорожает

Тарифы на газ для населения в январе побьют исторический рекорд. С учетом доставки многие украинцы уже с нового года будут платить за газ больше 10-11 гривен за куб.

Почти на гривну поднял ценник "Нафтогаз" - до 7,22 гривен за куб (с НДС, но без учета стоимости распределения). Это на 14% больше, чем в декабре, когда было 6,33 гривен за куб.

И других поставщиков подорожание будет еще больше.

Такой дорогой газ ударит по карману не только владельцев частных домов, отапливаемых газом, но и жителей многоэтажек. Собственно, процесс повышения тарифов на отопление и горячую воду уже запущен, и подорожание газа - это аргумент коммунальщиков, позволяющий накручивать платежки.

В итоге среднестатистическая платежа за двушку в 50 квадратов в январе подорожает, по сравнению с декабрем, почти на тысячу гривен.

Но январские платежки - это лишь вершина айсберга. Коммуналка будет дорожать и дальше. Весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за придомовую территорию.

Отопление и горячая вода

Дорогой газ накрутит ценники на отопление и горячую воду.

Недавно НКРЭ повысила тариф на производство тепловой энергии для населения для 23 ТЭЦ. Меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ (на 5,5%), больше всего - для столичной "Евро-реконструкции" (на 49,7%).

В НКРЭ обосновали рост тарифа подорожанием газа и его доставки, увеличением зарплат и пр.

При этом источник "Страны" на энергорынке говорит, что тарифы на ТЭЦ завышены, минимум, на 20-30%.

"Чиновники нередко в доле, поэтому дают добро на любые тарифы. А централизованно их аудит никто не проводит. Поэтому при желании тариф можно завысить и на 50-70%", — рассказал источник.

В среднем по отоплению подорожание - на 30%. К примеру, если раньше за двушку площадью 50 кв м платили 1,6 тыс грн в месяц, с января будет 2,1 тыс грн, то есть, плюс 500 гривен.

Горячая вода тоже подорожает. Если раньше потребители платили в среднем до 90 гривен за куб, то с января будет до 120 гривен, то есть, на каждом кубе переплата - 30 гривен.

Холодная вода подорожает на 20%

С 1 января меняются тарифы на холодную воду. В среднем подорожание составит 20%, но это будет зависеть от региона. К примеру, в Житомире - больше чем на 30%, а в Хмельницком - на 10%.

В Одессе новый тариф на централизованное водоснабжение составит 13,4 гривен за куб без НДС, а на водоотвод - 11,2 гривны за куб.

В Киеве новый тариф — 10,97 гривен и 9,86 гривен соответственно. В Ирпене ценник на воду поднимется до 9,6 гривен на воду и до 15,96 гривен за куб на водоотвод. В Мелитополе - до 12,94 и 16,2 гривен соответственно, в Днепре - до 12,26 гривен и 8,46 гривен, в Кривом Роге - до 10,8 гривен и 10,77 гривен, в Житомире — 11,74 гривен и 13,15, в Ужгороде 20,55 гривен на воду и 10,93 гривен за куб на водоотвод.

Рост ценника традиционно объясняют повышением расходов - сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты растут.

Средний расход холодней воды на человека - порядка 5 кубов в месяц. И если сейчас киевская семья платит за воду 460 гривен в месяц, то по новым тарифам будет 500 гривен. В Житомире за такие же объемы придется заплатить около 600 гривен, что на треть больше, чем сейчас.

Подробнее о том, как изменятся платежки украинцев в 2021 году, читайте в материале "Страны".

Проверки для получателей соцпомощи

С 1 января начнут проверять всех, кто обратится за получением соцпомощи, до того, как назначат ее выплаты.

Данные о каждом просителе сверят с анализом различных баз и реестров (открытые банковские счета и остатки на них, информация о фактическом месте проживания, данные о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах, данные из налговой и т.д).

Эти проверки проводились и ранее, но уже после назначения выплат. В случае раскрытия обмана, материальную помощь нужно было вернуть.

Таким образом, часть просителей отсеют на этапе обращения за соцпомощью.

Украинизация сферы обслуживания

С 16 января в силу вступит одна из самых жестких норм языкового закона. Вся сфера услуг перейдет на украинский язык.

Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке – в супермаркете, интернет-магазине, кафе, ресторане, банке, аптеке, АЗС, на вокзале, в спортзале, библиотеке. Речь идет также об образовательных услугах, в том числе кружках и секциях, медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т. д.

Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

На обслуживание на русском можно будет пожаловаться. Но наказывать за это штрафами смогут лишь с 2022 года.

Правда, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и группа из еще 27 его коллег по фракции предлагают отменить штрафы за несоблюдение языкового законодательства. Соответствующий законопроект они внесли в Раду. Но, напомним, предыдущий законопроект Бужанского - об отсрочке украинизации русских школ - даже не выносили в сессионный зал.

Обновленные санитарные нормы в школах

С 1 января в украинских школах введут новые санитарные нормы. В буфетах и столовых запретят продавать такие продукты, как чипсы, сухарики, сосиски, конфеты, газировка и консервы.

В рационе школьников, по регламенту, должны содержаться злаковые, овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты. Детям с особыми диетическими потребностями, у которых есть соответствующая справка, должны обеспечить раздельное питание.

В школах говорят, что требование по питанию будет выполнить непросто, ведь на питание одного ученика выделяется порядка 15 гривен в день. Тут явно не до йогуртов и фруктов.

Питание школьников с января могут изменить

С января также запрещено будет сдавать помещения школ в аренду под потребности, не соответствующие потребностям учебного процесса. А учеников рекомендуют пересаживать в классах 2-3 раза в год.

Еще одно новшество - запрет на компьютеры с экраном менее 15 дюймов (для ноутбуков допускается 14 дюймов, но при наличии мышки и клавиатуры).

Также в новом санитарном регламенте прописано, что все школы должны иметь туалеты внутри школы, а не на улице. По данным Минздрава, каждый десятый школьный туалет в Украине расположен на улице, а это несет риски возникновения урологических и мочеполовых болезней.

Правда, возникает вопрос, везде ли местные власти могут обеспечить выполнение таких требований.

Пробное ВНО

С 5 по 19 января на сайте регионального центра оценивания качества образования (УЦОКО) можно будет зарегистрироваться на пробное ВНО. Стоимость пробного тестирования 195-255 гривен.

Каждый участник сможет выбрать один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021.

Смена отчества

С 1 января в Украине разрешат менять отчество с 14 лет после того как соответствующий закон вступит в силу. Сменить отчество можно будет с разрешения родителей или опекунов. С 16 лет - самостоятельно. Если кто-то из родителей будет против, вопрос смены отчества может решать орган опеки и попечительства или суд.

Ранее изменить отчество можно было только, если отец изменил свое имя или сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Выходные в январе

В январе украинцы традиционно отмечают Новый год и Рождество, которые имеют статус государственных. Начнется месяц с трех выходных подряд – 1, 2 и 3 января (пятница, суббота, воскресенье).

Рождество Христово 7 января в 2021 году приходится на четверг. Нерабочим будет и четверг 7 января и пятница, 8 января. То есть нас ждут длинные выходные с 7 по 10 января. Правда потом 8 января придется отработать в субботу, 16 января.

Выходные в январе 2021 года

Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.