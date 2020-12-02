Министерство юстиции США взялось за расследование возможной коррупционной схемы, в рамках которой администрация президента Дональда Трампа подозревается в получении взяток в обмен на предоставление президентского помилования.

Об этом в среду, 2 декабря, информирует CNN со ссылкой на рассекреченные документы федерального суда.

Исходя из полученной журналистами информации, федеральные прокуроры в Вашингтоне утверждают, что у них есть доказательства коррупционной схемы. По их словам, кто-то "предлагал значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора".

Также прокуроры расследуют "секретную лоббистскую схему", в которой два неустановленных лица "действовали в качестве лоббистов высокопоставленных чиновников Белого дома, не соблюдая требования о регистрации закона о раскрытии лоббистской информации".

Почти половина 18-страничного документа была отредактирована, исходя из чего общедоступная версия содержала недостаточно подробностей возможной схемы. В нем не указаны фамилии людей, которые могли быть вовлечены в совершение преступлений.

Президент США Дональд Трамп за время своего президентства помиловал 29 человек и смягчил приговоры 16 людям. На прошлой неделе глава государства помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был осужден за ложь на допросах в ФБР.

Также предполагалось, что Трамп помилует своих экс-помощников Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта. Нынешний глава Белого дома неоднократно заявлял, что они, будучи осужденными по материалам "русского" дела, стали жертвами политической "аферы".