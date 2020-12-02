Депутат Европейского парламента от Венгрии Йожеф Сайер, который оказался в числе мужчин, задержанных после изолированной секс-вечеринки с 25 участниками, сожалеет о содеянном и отрицает, что употреблял наркотики.

Об этом сообщает Euronews.

Так, ранее стало известно, что он подал в отставку, когда еще не было известно о его задержании. Он тогда объяснил свое решение тем, что политическая борьба требовала от него все большего напряжения.

"Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это", - заявил евродепутат.

При этом он отрицает, что употреблял наркотики. "Я не употреблял наркотики, я предлагал полиции на месте пройти официальный тест, но они этого не сделали. Полиция сказала, что была найдена таблетка экстази. Это не моя, я не знаю, кто ее положил и как. Я сделал заявление об этом в полицию", - добавил он.

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