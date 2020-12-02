Великобритания первой из западных стран выдала лицензию на вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате от компании Pfizer-BionTech.

Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что вакцина Pfizer будет доступна в стране уже со следующей недели. Препарат был разрешен для экстренного использования Управлением по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) до принятия соответствующих решений в США и Европе.

Великобритания закупила 40 миллионов доз этой вакцины, эффективность которой в последних испытаниях была подтверждена на 95%.

"Сегодня правительство приняло рекомендацию MHRA одобрить вакцину Covid-19 от Pfizer/BioNTech. Это произошло после месяцев тщательных клинических испытаний и тщательного анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности", - заявил представитель Министерства здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, вакцина от Pfizer будет стоить 530 грн. Это в 4,5 раза больше ожиданий Ляшко.

Также мы писали о том, что в ВОЗ дали высокую оценку вакцине от Pfizer.