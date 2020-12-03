Астрологи выделяют пять знаков Зодиака, которые обладают несравненными умениями в приготовлении еды. Пятерка лучших поваров - Тельцы, Раки, Львы, Весы и Скорпионы.

Возможно, именно сегодня они приготовят очередной свой шедевр.

Телец (21.04 - 20.05)

Одним из лучших зодиакальных кулинаров считается Телец, у которого замечательно получаются десерты и выпечка. Этот знак Зодиака в принципе любит кормить своих гостей и сам с удовольствием поддерживает шумное застолье. Поэтому в праздничной компании без этого весельчака и заводилы будет не только скучно, но и невкусно. По мнению Тельца, главное, что должно быть в блюде, помимо его вкусовых качеств, это красивая презентация. Вот такие они исключительные эстеты во всем, что их окружает. Нередко именно Тельцы бывают профессиональными шеф-поварами.

Рак (22.06 - 22.07)

Визитная карточка Раков - блюда национальной кухни и пирожки домашнего изготовления, которые тают во рту. У плиты Раки нередко проявляют исключительную фантазию и завидную творческую энергию. Они любят, когда вокруг все сыты и не перестают ими восхищаться. Нередко они и сами не прочь себя лишний раз похвалить, ведь даже блюда по традиционным рецептам у них всегда отличаются.

Лев (23.07 - 23.08)

Если Львы окажутся перед выбором домашнего застолья или ресторана, то выберут последнее. Главный конек представителей этого знака - мясные блюда, но сами они отпетые сладкоежки. Львы с легкостью сделают кулинарию своим хобби, а потом хобби превратят в шоу. Будут вращать тесто для пиццы на одном пальце, переворачивать блины над сковородой, бесконечно украшать торты и готовить самое воздушное суфле - все это нравится Львам.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам сложнее всего составить лаконичное и здоровое меню. Они нередко хотят все и сразу. С удовольствием открывают новые вкусы, готовят по вычурным рецептам, исследуют блюда других национальностей. Это настоящие искусствоведы кулинарии, которым даже в ресторане трудно определиться с заказом. Но если уж они начинают готовить - то четко следуют плану и выдерживают пропорции. Окончив приготовление этот знак Зодиака всегда приведет рабочее место в полный порядок и вымоет посуду.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы - знатоки пряных и острых блюд. Это может быть мясо по особенному рецепту со специями или личный рецепт маринада, обжигающие мексиканские блюда, к которым подается свежий хлеб с изысканным вином. Вечер в компании Скорпиона на этапе десерта, как правило, не заканчивается. После танцев или прогулки гостей ждет очередной круг гастрономического оргазма от представителей этого знака Зодиака.

Отметим, что остальные знаки Зодиака тоже могут порадовать своих гостей. Так, Овны лучше других готовят шашлык и мясо на гриле, Близнецы могут восхитить интересным салатом, Девы порадуют необычным десертом, Стрельцы удивят экзотическим блюдом, Козероги любят простую еду и проверенные рецепты, Водолеи готовят что-то в деревенском стиле и оценят, если гости придут со своим, Рыбы могут что-то не досолить, но в целом готовят на твердую четверочку.

В четверг, 3 декабря 2020 года, когда Луна находится в убывающей фазе в знаке Рака всем представителям гороскопа пригодится спокойствие и выдержка. Так что лучше отказаться от строгих диет и порадовать себя вкусненьким.

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