В среду, 2 декабря, верхняя палата Госдумы, Совет Российской Федерации поддержал законы, предусматривающие штрафы и лишение свободы до десяти лет за призывы и попытки отчуждения территории РФ.

Об этом информирует пресс-служба Совета Федерации на своей странице в Facebook.

Так, сенаторы приняли законы об установлении ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Поправки вносятся в КоАП, Уголовный кодекс РФ и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

"Правонарушение, совершенное в первый раз будет наказываться в административном порядке. Сейчас за подобное деяние предусмотрено привлечение к уголовной ответственности. Поправки в КоАП во исполнение норм обновлённой Конституции вводят штрафы за первый призыв к отчуждению территорий России по новой статье 20.3.2 КоАП:

- для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей.

- для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей,

- для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Повышенные размеры штрафов будут применяться в случаях, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей:

- для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

"Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с последующим рассмотрением в районных судах. При повторном деянии, совершенном в течение года, наступит уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ. Уголовные штрафы будут увеличены и составят от 200 до 400 тысяч рублей. Срок лишения свободы останется прежним - до 4 лет.

Также вводится новая статья 280.2 УК РФ "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации

государственной границы Российской Федерации). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет", - добавили в Совете.

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