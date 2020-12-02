Двенадцатилетний мальчик, которого в Бердянске Запорожской области подожгли друзья, чтобы создать уникальное видео для соцсети, рассказал о произошедшем.

Об этом сообщает волонтер Злата Некрасова на своей странице в Facebook.

Пострадавшего школьника зовут Владимир. Он лечится с ожогами ног, рук, гениталий, ягодиц. В конце ноября компания сверстников облила его жидкостью, которая содержит в себе более 60% спирта, и подожгла спичками.

По словам мальчика, его приятели предложили ему либо согласиться на поджог, либо получить 100 сильных ударов по голове. В итоге он согласился на первый вариант.

"Я пошел к друзьям домой на ночевку. Потом мы поиграли интернет-игры и всякое такое. Потом Кирилл вспомнил про самопал, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу...", - рассказал мальчик.

Ранее мы писали, что в Харькове ради развлечения двое подростков устроили пожар в одном из подъездов пятиэтажного дома. Они собрали квитанции и брошюры из почтовых ящиков, подожгли их, сняли все на видео и убежали.

Также рассказывали, как в Ровно дети легли под поезд и сняли это на видео. К счастью, никто не пострадал.