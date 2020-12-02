Предприниматели, недовольные принятым Радой законопроектом об отсрочке введения кассовых аппаратов, утром 2 декабря продолжают протестовать под Верховной Радой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Акция протеста движения "Save ФОП" продолжилась в среду, 2 декабря, в 09:00, к этому времени у парламента собралось около 100 человек. Часть протестующих провела ночь под Верховной Радой. Они не стали расходиться после того, как парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года.

Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

Сергей Доротич, лидер движения "Save ФОП", еще вчера днем заявил, что протестующие будут стоять здесь до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты и объявил о бессрочной акции протеста. Также он анонсировал масштабный митинг в эту пятницу, 4 декабря.

"4 декабря мы планируем пиковый день. К нам присоединятся другие протестные силы. Это будет массовая акция всеукраинского масштаба. Я прошу довериться нам, мы не останавливаемся. Отсрочка на год - это не решение, год пройдет очень быстро. Сейчас мы организованы и мобилизованы, мы должны довести дело до конца", - заявил Доротич.

Напомним, вчера, 1 декабря, во время акции протеста предпринимателей под Радой начались столкновения между ФОПами и полицией.

Также мы подробно писали о том, как Рада отсрочила РРО и почему это не понравилось ФОПам.