Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 2 декабря
В Украине, где число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 13 141 человека, зафиксировали рекорд по числу выздоровевших пациентов с Covid-19. Болезнь за прошедшие 24 часа преодолели 13 882 жителя страны. Самое большое количество случаев заражения вчера обнаружили в Киеве (+1 735 человек), Одесской (+1 147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 758 264 случаев коронавируса, зафиксированных в Украине за все время пандемии, 12 717 оказались летальными (+169 за сутки). Выздоровели уже 369 054 пациента с Covid-19 (+13 882 за сутки).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 декабря:
Киев - 74 012 (+1 735),
Винницкая область - 17 715 (+146),
Волынская область - 24 791 (+308),
Днепропетровская область - 40 148 (+489),
Донецкая область - 23 752 (+595),
Житомирская область - 30 233 (+133),
Закарпатская область - 23 646 (+208),
Запорожская область - 32 555 (+947),
Ивано-Франковская область - 37 546 (+529),
Киевская область - 39 503 (+975),
Кировоградская область - 5 506 (+124),
Луганская область - 6 467 (+117),
Львовская область - 47 477 (+586),
Николаевская область - 19 448 (+463),
Одесская область - 46 985 (+1 147),
Полтавская область - 23 291 (+528),
Ровенская область - 31 798 (+515),
Сумская область - 30 354 (+727),
Тернопольская область - 28 375 (+280),
Харьковская область - 56 361 (+659),
Херсонская область - 10 659 (+288),
Хмельницкая область - 30 228 (+477),
Черкасская область - 24 046 (+456),
Черновицкая область - 34 150 (+208),
Черниговская область - 19 218 (+501).
Напомним, по данным Минздрава, в ближайшие дни официального решение насчет локдауна в Украине не будет.
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