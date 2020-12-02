В Украине, где число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 13 141 человека, зафиксировали рекорд по числу выздоровевших пациентов с Covid-19. Болезнь за прошедшие 24 часа преодолели 13 882 жителя страны. Самое большое количество случаев заражения вчера обнаружили в Киеве (+1 735 человек), Одесской (+1 147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 758 264 случаев коронавируса, зафиксированных в Украине за все время пандемии, 12 717 оказались летальными (+169 за сутки). Выздоровели уже 369 054 пациента с Covid-19 (+13 882 за сутки).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 декабря:

Киев - 74 012 (+1 735),

Винницкая область - 17 715 (+146),

Волынская область - 24 791 (+308),

Днепропетровская область - 40 148 (+489),

Донецкая область - 23 752 (+595),

Житомирская область - 30 233 (+133),

Закарпатская область - 23 646 (+208),

Запорожская область - 32 555 (+947),

Ивано-Франковская область - 37 546 (+529),

Киевская область - 39 503 (+975),

Кировоградская область - 5 506 (+124),

Луганская область - 6 467 (+117),

Львовская область - 47 477 (+586),

Николаевская область - 19 448 (+463),

Одесская область - 46 985 (+1 147),

Полтавская область - 23 291 (+528),

Ровенская область - 31 798 (+515),

Сумская область - 30 354 (+727),

Тернопольская область - 28 375 (+280),

Харьковская область - 56 361 (+659),

Херсонская область - 10 659 (+288),

Хмельницкая область - 30 228 (+477),

Черкасская область - 24 046 (+456),

Черновицкая область - 34 150 (+208),

Черниговская область - 19 218 (+501).

Напомним, по данным Минздрава, в ближайшие дни официального решение насчет локдауна в Украине не будет.

Также мы писали о том, что в СНБО назвали рекомендуемую для украинцев марку вакцины от коронавируса.