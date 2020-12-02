Верховная Рада в среду, 2 декабря, соберется на очередное заседание. Парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента.

Так, в целом сегодня в повестке дня пленарного заседания - более 40 законопроектов и проектов постановлений.

В частности:

- по обеспечению качества учебной литературы;

- по совершенствованию порядка образования и деятельности третейских судов;

- по усилению ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров;

- законопроект о виртуальных активах;

Кроме этого, нардепы рассмотрят проекты по защите прав детей-сирот которые имеют инвалидность. Также в повестке дня Рады законопроект о закупке природного газа.

На повестке дня и законопроекты по обеспечению соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ и по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Для первого чтения предложены проекты законов о системе общественного здоровья, о правилах отбывания административного ареста и об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Напомним, вчера Рада отправила на доработку законопроект Зеленского об "инвестнянях".

Кроме того, на заседании Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин.