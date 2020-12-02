Национальная акционерная компания "Украгролизинг" планирует приобрести автомобиль Toyota Hilux почти за полтора миллиона гривен.

Соответствующий тендер опубликован в системе публичных закупок ProZorro.

Так, компания планирует приобрести Toyota Hilux в комплектации Legend 2020 года выпуска с дизельным двигателем, мультимедийной системой Toyota Touch 2, климат-контролем и подогревом передних сидений. Срок поставки товара - до 30 сентября 2021 года. Сейчас участники торгов могут подавать предложения.

Конечный срок подачи заявок - 9 декабря, аукцион назначен на 10 декабря. На сайте официального дистрибьютора авто данного бренда в Киеве стоимость такой комплектации составляет 1, 431 млн гривен.

Отметим, что согласно финансовой отчетности компании за 2019 год, ее годовая прибыль составила чуть более 2,5 млн грн.

Напомним, "Укрспецэкспорт" закупит восемь люксовых Toyota за 6,66 млн.

Также мы писали о том, что ГБР купило Land Cruiser почти за 2 миллиона гривен и пять авто по миллиону.