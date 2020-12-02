Число погибших в результате наезда внедорожника Range Rover на людей в пешеходной зоне немецкого города Трира увеличилось до пяти человек. Среди них - девятимесячный ребенок.

Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что среди жертв трагедии - три женщины и один мужчина. Известно также примерно о 15 пострадавших. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Также появились подробности о задержанном мужчине, который находился за рулем авто. Им оказался 51-летний местный житель. Его задержали через несколько минут после инцидента.

Уже известно, что в момент наезда на людей водитель был пьян, что свидетельствует о том, что инцидент не был спланирован исламистами. Впрочем, отбрасывать эту версию полностью не будут.

Ожидается, что специалисты предоставят оценку психического состояния задержанного, чтобы понять, можно ли его привлечь к ответственности.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый последние несколько ночей провел в машине и не имел постоянного места жительства. Автомобиль, на котором он въехал в толпу, была зарегистрирован на чужое имя.

Напомним, ранее глава прокуратуры Петер Фритцен заявил, что водитель машины имеет признаки клинического психического заболевания.

Также сообщалось, что водитель мог направить авто на пешеходов в приступе ярости.