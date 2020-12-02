По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине подтвердился 13 141 новый случай заражения коронавирусом.

Отметим, что вчера, 1 декабря, в Украине было выявлено 12 498 новых случаев заражения Covid-19.

Статистику распространения инфекции опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 758 264 человека. Выздоровело за последние 24 часа 13 882 пациента (всего с начала пандемии - 369 054 человек). Умерли за сутки 169 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 12 717 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 447 человек. Среди новых зараженных 744 ребенка и 579 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 735 человек), Одесской области (1 147), Киевской области (975), Запорожской области (947) и Сумской области (727).

Напомним, данные о наличии лекарств от Covid-19 в аптеках и больницах Украины разместили на интерактивной карте.

Также мы рассказывали, что Евросоюз подписал контракты на поставку 2 млрд доз вакцины от коронавируса.