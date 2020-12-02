Планета готовится встречать Новый год несмотря на разгул пандемии коронавируса, которая уже унесла жизни 1 479 446 человек (данные университета Хопкинса на утро 2 декабря - Ред.)

Так, в России, к примеру, выпустили очень актуальные елочные украшения. Здесь, в Красноярске фабрика елочных игрушек выпустила к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса. Они вызвали большой спрос у потребителей, и теперь мастерицам приходится работать в усиленном режиме, чтобы удовлетворить всех покупателей.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.





Напомним, ранее "Стран" сообщала, что медики назвали, в какие дни после заражения коронавирусом с организмом происходят наиболее тревожные вещи.

Также мы рассказывали, что на ферме под Омском у свиней нашли африканскую чуму. Животных кормили отходами из коронавирусной больницы.