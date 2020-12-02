Действующий президент США Дональд Трамп довольно прозрачно намекнул о своем решении принять участие в выборах-2024, в том случае если Джо Байден будет признан победителем в этом году.

Это заявление Дональда Трампа прозвучало на Рождественской вечеринке в Белом доме, на которую были приглашены видные члены Национального комитета Республиканской партии, как передает Politico.

"Это были потрясающие четыре года. И мы постараемся сделать еще четыре года. В противном случае я увижу вас через четыре года", - заявил Дональд Трамп своим гостям, которые встретили эти слова бурными аплодисментами.

Напомним, что Байден сломал ногу на прогулке с псом по кличке Мэйджер, а Трамп пожелал ему скорейшей поправки.