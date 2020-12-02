Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал дату, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты.

По его мнению первый в истории человечества землянин высадится на Марс уже в ближайшие шесть лет. Об этом сообщает Tech Times.

"Я уверен, что это произойдет через шесть лет, начиная с настоящего момента. А при благоприятном стечении обстоятельств, полет может состояться и через четыре года", - заявил Илон Маск.

Напомним, что колонизация Марса является одним из приоритетных проектов Илона Маска. Для марсианской миссии создан тяжелый корабль Starship. Главная цель проекта по освоению Марса - создание первого города, в котором будут проживать около миллиона марсиан-колонистов.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX в декабре запустит на орбиту четыре космических аппарата.