"Максимум 6 лет". Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс
Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал дату, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты.
По его мнению первый в истории человечества землянин высадится на Марс уже в ближайшие шесть лет. Об этом сообщает Tech Times.
"Я уверен, что это произойдет через шесть лет, начиная с настоящего момента. А при благоприятном стечении обстоятельств, полет может состояться и через четыре года", - заявил Илон Маск.
Напомним, что колонизация Марса является одним из приоритетных проектов Илона Маска. Для марсианской миссии создан тяжелый корабль Starship. Главная цель проекта по освоению Марса - создание первого города, в котором будут проживать около миллиона марсиан-колонистов.
Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX в декабре запустит на орбиту четыре космических аппарата.