Россия может самостоятельно возобновить работы по укладке газопровода "Северный поток-2" уже через три дня, с 5 декабря.

Как заявила Мерле Мансфельд, представитель Федерального ведомства Германии по судоходству и гидрографии разрешение на работу судну-трубоукладчику "Академик Черский" выдано с этой даты.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По нашим актуальным данным, "Северный поток-2" планирует использовать "Академика Черского. Разрешение на строительство выдано с 5 декабря, работы на декабрь согласованы", - сказала она.

Но по ее словам, на строительство с января по апрель разрешения пока нет.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream-2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы. В процессе были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".

Тем временем в немецкий порт Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока-2", направляются российские суда, способные участвовать в достройке газопровода "Северный поток-2", следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

Во вторник, 1 декабря, из порта "Калининград" в Балтийское море вышли сразу два судна, которые могут быть задействованы для строительства "Северного потока-2". Это многофункциональное ледокольное судно "Владислав Стрижов" и судно обеспечения, заводчик якорей "Иван Сидоренко". Они следуют в немецкий порт Мукран.

Эти суда способны обеспечивать работу трубоукладчика "Академик Черский", который станет основным строителем подводного газопровода.

В настоящее время "Академик Черский" находится на траверзе Куршской косы в окружении других судов обеспечения, которые постоянно маневрируют. У части из них отключена система позиционирования, что не позволяет определить их названия. Однако, она включена на специализированных судах "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

Экипажи флотилии отрабатывают совместную работу по прокладке газопровода. Часть кораблей, и в первую очередь "Академик Черский", будет впервые задействована в таком строительстве.

Ранее "Страна" сообщала, что "Газпром" пойдет на контрдействия из-за штрафа Польши по строительству "Северного потока-2".