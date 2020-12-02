Отсрочка кассовых аппаратов. Будет ли отмена?

Закон об отсрочке всеобщего введения кассовых аппаратов принят. Но он не удовлетворил протестующих предпринимателей. И потому "Налоговый майдан" обещают не только продолжить, но и усилить.

Главных претензий две - обязательность кассовых аппаратов для малого бизнеса не отменили, а просто отсрочили на год. Но и то не для всех (довольно много исключений, которым кассовые аппараты нужно будет устанавливать уже с нового года).

Смогут ли предприниматели повлиять на Раду, чтоб она исправила закон?

Пока это выглядит не очень вероятным.

В Украине уже никогда не будет правительства, которая захочет уменьшить базу налогообложения, оставив за ее пределами миллиарды финансовых расчетов при торговле малого бизнеса.

То, что вчера отсрочили введение кассовых аппаратов для части физлиц-предпринимателей, и так уже большая жертва со стороны нынешней власти, которая пошла на нее только из-за совокупности протестов и постоянных карантинных ограничений. А для того, чтобы отсрочка превратилась в отмену, нужны протесты намного сильнее, чем те, которые были под парламентом вчера и в предыдущие недели.

Поэтому, единственный шанс "упрощенцев" – увеличить масштабы акций. А значит, ближайшие несколько дней покажут, насколько сильна на самом деле протестная активность малого бизнеса, не желающего усиления налогового контроля со стороны государства. Если "Налоговому майдану" не удастся испугать власть, запущенный процесс станет неизбежным в ближайшие несколько лет.

Что даст локдаун после Нового года?

Пока же власть боится только одного – существенного падения платежей в бюджет. Но это связано не с забастовками бизнеса, а с рассмотрением вопроса о введении полного локдауна.

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что максимально жесткий карантин точно будет введен, вопрос только в том – перед Новым годом или после него.

Но Данилов оказался единственным представителем власти, который высказался хотя бы с такой определенностью. Правительство же в полном составе избегает не только решения по этому вопросу, но даже его полноценного обсуждения.

Хотя очевидно, что это глупо: если уже все убеждены, что локдауна не избежать, то нужно не затягивать с решением по этому вопросу, а – наоборот – ускорить его.

Затяжка, судя по всему, связана с двумя причинами: во-первых, с дилеммой, о которой сказал секретарь СНБО, во-вторых, с опасениями, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью на локдаун придется переходить раньше, чем в любом из рассматриваемых вариантов.

Впрочем, вторая проблема решается достаточно просто: можно объявить дату начала полного карантина, но предупредить, что в случае (условно) 80%-й загрузки инфекционных отделений срок будет сдвинут.

Что касается дилеммы – начинать перед Новым годом или после, – то она выглядит странной. Поскольку вариант локдауна после праздников, по сути, означает следующее: давайте мы дадим гражданам максимально заразиться, заполним все больницы, а потом введем локдаун.

Сторонники этого варианта забывают, что цель карантина – как раз предотвратить рост заболеваемости, устранив пиковые возможности для распространения коронавируса. Если заранее объявить, что локдаун начинается, к примеру, с 28 декабря, то все новогодние покупки украинцы сделают в предшествующие выходные (а значит, малый бизнес не пострадает). Не состоятся только новогодние вечеринки – но их и так проводить этой зимой нелогично.

Если говорить о карантине, который может максимально повлиять на эпидемиологическую ситуацию и при этом минимально сказаться на экономике (а основа ее – все-таки не малый бизнес), то оптимальный вариант – с 25 декабря по 10 января.

Двойной удар по закарпатским венграм

Вчерашний день неожиданно стал "днем закарпатских венгров". Сами они, впрочем, вовсе не желали такого внимания к себе, но это этническое меньшинство втянули в эпицентр событий против их воли.

Сначала было провокативное видео, на котором депутаты одного из сельсоветов Закарпатья поют венгерский гимн. Как выяснилось уже к вечеру, в этой ситуации вообще не было ничего криминального: депутаты венгерского села на торжественной сессии сначала спели украинский гимн, а потом – гимн соседнего государства, который одновременно является и национальной песней венгров всего мира.

Но кому-то понадобилось снять только часть произошедшего и этим спровоцировать скандал, приведший к обыскам СБУ в офисах венгерских организаций Закарпатья и к открытию уголовного производства.

Но это еще не все. Параллельно в сети появилось видео, снятое якобы активистами "Правого сектора", на котором закарпатским венграм прямо угрожают – причем не только активистам национального венгерского движения, но даже их детям.

На это видео украинская власть отреагировала негативно (Нацполиция открыла уголовное производство уже в защиту венгров региона, а Аваков назвал его провокацией врагов), однако в целом ситуация выглядит классически: на оппозиционно настроенные организации происходит одновременное давление со стороны власти и со стороны "улицы".

Возможно, дело действительно в том, что именно сейчас формируются местные органы власти в регионе, и голоса венгерских депутатов в ряде мест могут стать решающими для выбора между властью и оппозицией.

Но, скорее всего, это более глобальный вопрос: закарпатские венгры при поддержке Будапешта находятся в авангарде защиты прав нацменьшинств, которые уничтожаются в Украине в течение последних четырех лет. И цель двойного давления – запугать этот авангард.

Потому что, несмотря на "какая разница" от Зеленского, процесс тотальной украинизации идет теми же темпами, что и при Порошенко, и его организаторам очень не хочется останавливаться.

Будапешт против Сороса

Украинская война против венгерской диаспоры может оказаться частью глобальной войны против Венгрии, которую развернул скандально известный международный финансист Джорж Сорос.

Недавно он опубликовал статью, острие которой направлено против венгерского премьер-министра Виктора Орбана, представленного антиевропейцем и жутким коррупционером. В связи с чем Сорос предложил лишить Венгрию (а заодно и Польшу) финансирования со стороны ЕС.

На днях на эту соросовскую атаку последовал контрвыпад Орбана. Этот ответ оказался предельно жестким.

В статье венгерского премьера Сорос – это "экономический преступник", который видит своей целью уничтожение национальных государств и создание наднациональной "Европейской империи". Орбан, правда, не использовал популярный в Украине термин "соросята", но крайне резко прошелся по этой категории "политических агитаторов, маскирующихся под членов организаций гражданского общества".

Однако следует заметить, что премьер Венгрии в собственной статье обозначил в качестве своих врагов не только Сороса, но и брюссельское руководство ЕС, которое "поддается" влиянию со стороны "экономического преступника". А значит, войну ему предстоит вести не только с миллиардером, но и с евробюрократией. И тут все зависит от того - будут ли у него в этой борьбе союзники за пределами Венгрии.

"Северный поток-2": возрождение

Итоги президентских выборов в США официально еще не подведены, но некоторые международные их итоги уже становятся ясны. Самым главным из них через три дня должно стать возобновление строительства "Северного потока-2".

Вообще-то декабрь 2020 года ожидался даже более активным на международном уровне, чем то, что происходит в реальности, – поскольку ожидалось, что послевыборное противостояние в Штатах будет более активным. Ряд экспертов предполагал, что даже Китай попытается воспользоваться политическим межсезоньем в Белом доме, чтобы вернуть себе Тайвань. Но Пекин пока ограничивается лишь усилением милитаристской риторики.

А вот в Германии таки решили перейти от слов к делу: вчера было официально объявлено, что "Северный поток-2" будет разморожен 5 декабря. Правда, администрация Трампа напоследок хочет еще раз усилить санкции против строительства газопровода, но уже мало кто верит, что это остановит его завершение.

Во-первых, многие ожидают, что администрация Джо Байдена препятствовать достройке "СП-2" не будет. Это Трамп лоббировал интересы американских производителей сжиженного газа и не боялся бить горшки с Берлином. Байдену же, как ожидают, дружба с Ангелой Меркель будет ближе, чем интересы отечественного газового бизнеса. С соответствующими последствиями для газопровода.

А во-вторых, немцы наконец додумались до того, что украинский бизнес использует давно и успешно, – до прокладок. В Германии решили создавать специальные фонды, в которые местные фирмы будут вкладывать деньги, а уже эти фонды будут финансировать "СП-2". Таким образом немецкий бизнес окажется как бы не при делах и не подпадет под санкции. Фонды подпадут, но у них никакой другой экономической деятельности не будет, так что санкции им будут до лампочки.

Поэтому надо готовиться к тому, что в 2021 году "СП-2" станет реальностью. Не только для Германии и России, но и для Украины, Польши и Белоруссии, которые лишатся львиной доли заработка на транзите.