Попавшие в распоряжение телеканала CNN материалы свидетельствуют о том, что власти китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, зимой не сообщали о части случаев заражения и смертей от него.

Данные документов из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй CNN опубликовал на своем сайте.

Согласно данным, 10 февраля власти провинции Хубэй заявили только о 3,9 тысячах новых случаев Covid-19, тогда как внутренние документы показывают на 50% больше случаев.

Опубликованные данные за тот период не включают случаи заражения, диагностированные клиническим путем. Это значит, что симптомы заболевания были подтверждены на компьютерной томографии или на рентгене, а не с помощью ПЦР-теста. В феврале власти КНР упразднили категорию клинически подтвержденных случаев заражения, объединив ее с просто "подтвержденными".

Документы показывают расхождения и в статистике по летальным исходам. Общее число смертей по данным от 7 марта официально составляло 2 986, хотя во внутреннем докладе говорится о 3 256 случаях смерти пациентов с коронавирусом.

Среднее время между появлением симптомов до подтвержденного диагноза в первые месяцы вспышки составляло 23,3 дня, свидетельствуют данные телеканала. По мнению экспертов, это промедление значительно препятствовало борьбе с болезнью на ранних этапах пандемии.

Кроме того, в декабре в провинции Хубэй произошла вспышка гриппа. Число заболеваний было в 20 раз выше, чем годом ранее в этот же период. Документы никак не связывают вспышку гриппа с пандемией коронавируса, но по мнению телеканала, эта ситуация указывает на избирательный подход китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации в регионе.

Китай неоднократно заявлял, что "своевременно, открыто и прозрачно" публиковал информацию, касающуюся пандемии. В последнее время в стране регистрируют лишь единичные случаи заражения коронавирусом, в основном - завезенные. Например, неделю назад в Китае из-за двух случаев коронавируса закрыли целый город.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал КНР за то, что они допустили распространение вируса за пределами своей страны.