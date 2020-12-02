Стали известны дата и время проведения следующего саммита Группы двадцати. Он пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с переходом к Риму 1 декабря председательства в Большой двадцатке.

Конте обозначил круг основных задач председательства своей страны в группе ведущих экономических держав. Среди задач обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства - "три П": "Люди, планета, процветание" (на итальянском языке все три слова начинаются на латинскую букву Р).

Пресс-служба правительственного дворца Киджи также распространила расписание министерских встреч "двадцатки", которые откроются в Риме 3-4 мая форумом министров культуры и туризма. Встреча глав МИД планируется в Матере 28-30 июня, министров экономики - 9-10 июля в Венеции, окружающей среды и энергетики - 22-23 июля в Неаполе, здравоохранения - 5-6 сентября в Риме, сельского хозяйства - 19-20 сентября во Флоренции. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

Председательство в Группе двадцати перешло к Италии от Саудовской Аравии. Изначально в 2021 году должна была председательствовать Индия, а Италия - в 2022 году. Но в 2018 году Конте по просьбе Нью-Дели согласился поменяться председательством, поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии.

Напомним, в этом году впервые в истории саммит "двадцатки" прошел в режиме видеоконференции из-за коронавируса.

"Страна" приводила ключевые решения этого виртуального саммита.