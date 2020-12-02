В Сербии археологи ведут раскопки хорошо сохранившихся остатков штаб-квартиры римского легиона. Их обнаружили еще весной на кукурузном полем рядом с угольной шахтой.

Об этом сообщает Reuters.

Штаб-квартира (или принципиум), занимавшая площадь около 3500 квадратных метров, принадлежала VII легиону "Клавдия", сформированному Гаем Юлием Цезарем в 58 году до н. э и просуществовавшему минимум до самого конца IV века.

На территории Римской империи было более 100 принципиумов, но почти все они погребены под современными городами. Уникальность найденного в Сербии состоит в том, что он расположен в сельской местности и практически не тронут.

Комплекс находится к востоку от Белграда на глубине примерно одного метра под землей. В нем 40 комнат с обогреваемыми стенами, сокровищница, храм, плац-площадка и фонтан.

В одной из комнат археологи обнаружили 120 серебряных монет, которые, должно быть, потеряли во время какой-то чрезвычайной ситуации, например, вторжения или стихийного бедствия.

Распределение монет от угла комнаты до двери наводит на мысль, что их рассыпали, убегая.

Пока что исследована только четверть площади штаба, раскопки законсервируют на зиму и возобновят следующей весной.

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