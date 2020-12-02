Впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть отечественную ПВО.

Это произойдет в рамках учений на западной границе нашего государства, в зоне ответственности воздушного командования "Запад".

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ назвали учения крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

"Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку", - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования "Запад" генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации ВВС США в Европе Кевином О'Брайеном.

Цель учений - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper.

По словам О'Брайена, участие американского беспилотника окажет поддержку украинским подразделениям ПВО.

"Двустороннее обучение развивает успехи совместных украинского-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений "Чистое небо", - сказал О'Брайен.

Между тем 1 декабря в Одессу прибыл военно-морской атташе при посольстве США и посетил главную базу украинских ВМС.

А в сентябре над территорией Украины пролетели американские стратегические бомбардировщики В-52.