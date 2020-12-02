Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются, чтобы поддержать тех, кто живет с ВИЧ, и вспомнить о жертвах СПИДа.

В этом году этот день проходит под лозунгом: "Глобальная солидарность - общая ответственность", сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"Сегодня в Украине зарегистрировано почти 142 тыс. человек, больных ВИЧ. Из них 120 983 человека получают антиретровирусную терапию. В то же время около 60 000 людей в Украине не знает о своем ВИЧ-статусе. Только в 2019 году было выявлено 16 357 новых случаев инфицирования ВИЧ. А новые случаи, в основном, обнаруживаются впервые на 3-й и 4-й клинических стадиях ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья уже неудовлетворительное", - говорится в сообщении.

Важно помнить, что человек может жить 10-15 лет без проявления каких-либо симптомов. Лишь со временем, когда вирус все больше ослабляет иммунную систему, могут проявляться такие симптомы, как увеличенные лимфоузлы, потеря веса, повышенная температура, кашель и расстройства желудка. Без лечения у инфицированных могут развиться серьезные болезни типа туберкулеза, криптококкового менингита, тяжелой бактериальной инфекции, онкологические заболевания и другие болезни.

Ранее "Страна" рассказывала, что в России заявили о создании прототипов вакцины от ВИЧ.

Также мы писали о том, что у обвиненного в педофилии аккордеониста Завадского обнаружили СПИД, которым он болел почти 10 лет.