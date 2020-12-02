Юридическая команда Дональда Трампа подала иск в Верховный суд штата Висконсин относительно пересмотра результатов голосований в нескольких округах, которые поддержали Джо Байдена.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что это не первая попытка действующего главы Белого дома оспорить победу демократа в этом штате.

"Люди Висконсина заслуживают избирательных процессов, которые предусматривают равноправное, понятное и простое соблюдение закона", - заявил в этой связи советник кампании действующего президента США Джим Трупис.

Юридическая команда действующего главы Белого дома обратилась в Верховный суд штата на следующий день после того, как власти Висконсина официально утвердили победу Джо Байдена после частичного пересчета голосов.

По оценкам американских журналистов, этот процесс сертификации существенно уменьшает шансы президента, что суды изменят свое отношение к рассмотрению дела.

Ранее Трамп обвинил Минюст США и ФБР в причастности к фальсификациям на выборах президента.

Также мы писали, что пересчет голосов в штате Висконсин ухудшил положение Трампа на выборах президента США.