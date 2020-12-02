Министерство внутренних дел Германии во вторник, 1 декабря, запретило крайне правую группировку неонацистского толка Sturmbrigade 44. Также группировка известна под названием Wolfsbrigade 44.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В соответствии с распоряжением главы МВД Хорста Зеехофера правоохранители получили право конфисковать активы и пропагандистские материалы нацистов. Во вторник утром в землях Гессен, Мекленбург-Передняя Померания и Северный Рейн-Вестфалия прошли рейды против 13 членов группы.

В МВД заявили, что любой, кто борется против основных ценностей немецкого либерального общества, почувствует решительную реакцию конституционной демократии.

Зееехофер отметил, что организация, проповедующая идеологию национал-социализма и ставящая перед собой цель возрождения Рейха, запрещается в стране не в первый раз.

"Мы выступаем за верховенство права, принципы демократического государства. Предпочитаем не говорить, а действовать", - сказал министр.

В МВД сообщили, что вскоре после запрета деятельности организации в ее 11 офисах прошли обыски с участием 187 сотрудников сил правопорядка. Было изъято большое количество внешних дисков, свастик, холодного оружия, символики и литературы.

Предполагается, что группа Sturmbrigade 44 существует и действует как фиксированная структура с 2016 года. Она поставила цель силой "возродить свободное отечество" в соответствии с "германским моральным законом".

Пока в ФРГ борются с нацизмом, в Украине ему потворствуют. Так, прошлой зимой Верховный суд запретил называть праворадикалов С14 "неонацистами".

А в сентябре из СИЗО решением суда отпустили нападавшего на автобус под Люботином (все участники расстрела транспорта связаны с "Нацкорпусом").