Во вторник, 1 декабря, в Пуэрто-Рико полностью упал огромный радиотелескоп "Аресибо", который более полувека играл ключевую роль в астрономических открытиях.

Об этом сообщает AP News.

Обсерватория разрушилась после того, как на нее упал облучатель антенны. 900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора.

Национальный научный фонд США ранее объявил о закрытии обсерватории "Аресибо": один из дополнительных кабелей оборвался еще в августе, в результате чего на антенне шириной 305 метров образовалась трещина. Затем в начале ноября оборвался и главный кабель.

Напомним, в 2017 году ураган "Мария" частично разрушил радиотелескоп "Аресибо".

Еще мы писали о том, что Китай в декабре запустит на космическую орбиту панорамный телескоп.