Британское министерство обороны опасается пропагандисткой кампании неонацистской группировки Hundred-Handers.

Ведомство разослало предупреждение по войскам о том, что участники группировки планируют у армейских баз расклеивать свои плакаты со спрятанными лезвиями, чтобы ранить тех, кто будет пытаться их снять.

Об этом пишет издание Times.

Анонимная организация Hundred-Handers заявила о себе весной 2018 года. В этом году ее примитивные агитки с лозунгами типа "Сделаем Америку снова белой", "Массовая иммиграция - это геноцид белых" и "Антисемитизм порожден семитизмом" стали появляться в Великобритании, а также в Германии, Испании, Австралии, Нидерландах и США.

Теперь же появилась информация, что неофашисты будут клеить свою агитацию со спрятанными бритвенными лезвиями у армейских частей.

Минобороны разослало предупреждение об этом всем подразделениям на юге Великобритании.

"Весь обслуживающий персонал должен осознавать риски, когда и если они попытаются удалить оскорбительные плакаты", - говорится в предупреждении.

В октябре "Страна" сообщала о депортации из Украины двух американских неонацистов, которые ехали в "Азов".

Мы также рассказывали, что 40 американских конгрессменов потребовали у Госдепа признать полк "Азов" неонацистской террористической организацией.