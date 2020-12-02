Совет безопасности Организации Объединенных Наций 2 декабря проведет неформальную встречу, посвященную исполнению минских соглашений от 2015 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в Совбезе.

Встреча пройдет по "формуле Аррии" - в формате заседания членов органа с обменом мнениями и с привлечением лиц, которых полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить.

"Ожидается проведение 2 декабря заседания по "формуле Аррии", посвященного теме Украины", - сказал собеседник агентства, отметив, что тема неформальной встречи - реализация минского пакета мер.

По его словам, к участию приглашены полпред так называемой "Луганской народной республики" в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель "Донецкой народной республики" в контактной группе, "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова.

В феврале "Страна" описывала, как прошел прошел Совбез ООН, посвященный пятой годовщине минских договоренностей.

Мы также приводили полный текст Минских соглашений.