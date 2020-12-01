Сегодня, 1 декабря, депутаты приняли за основу проект Закона № 3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком".

Как информирует Юрлига, в указанном законопроекте предусмотрено обеспечить равные возможности матери и отца на уход за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, ограничивающие права мужчины на отпуск для ухода за ребенком.

Авторы проекта предлагают:

1) дополнить Кодекс законов о труде и Закон "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка длительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Предложено, чтобы такой отпуск предоставлялся одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом);

2) определить отпуск для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 КЗоТ и статьи 18, 20 Закона "Об отпусках";

3) дополнить положения статьи 182-1 КЗоТ и статьи 19 Закона "Об отпусках" относительно права работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск;

4) дополнить положения статьи 51 КЗоТ относительно возможности установления сокращенной длительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении).

Ранее в Минюсте напомнили, что в декрет могут уйти не только мамы, но даже дедушки.

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