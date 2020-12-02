После недовольных предпринимателей протестовать против действий властей собрались украинские профсоюзы.

На 2-3 декабря они анонсируют свои акции против проекта Госбюджета-2021 и других действий властей.

Требования опубликованы на сайте профсоюза работников образования и науки.

Решение о "противодействии очередному наступлению власти на права людей труда и профсоюзов" принял президиум Федерации профсоюзов 27 ноября.

Как сказано на сайте, в последние годы власти страны взяли жесткий курс на внедрение неолиберальной политики, стараясь максимально снизить социальные нормы.

В заявлении отмечается, что активное солидарное противостояние профсоюзов в 2019-2020 годах остановило продвижение законопроектов о либерализации трудового законодательства и ограничении прав профсоюзов.

Однако в ноябре 2020 года власть, пользуясь карантинными ограничениями на массовые протесты, снова продвигает законопроекты, которыми пытается имплементировать в Кодексе законов о труде Украины нормы, которые ущемляют права работников и профсоюзов, говорится в заявлении.

При этом в течение двух лет подряд откладывается выполнение решения Кабмина о повышении зарплаты педагогам и научным работникам.

В связи с этим профсоюз работников образования и науки решил принять участие в акции протеста и выдвинул свои требования к власти:

исполнение норм закона "Об образовании" по обеспечению расходов на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта в соответствии со статьей 78"

утверждение схемы должностных окладов педагогических, научно-педагогических, научных работников в соответствии со статьей 61, а также статьи 36 закона "О научной и научно-технической деятельности" с повышением их с 1 января 2021 года по коэффициенту 1,5;

обеспечение в 2021 году местных бюджетов образовательной субвенции в полном размере с ее распределением в зависимости от количества классов по состоянию на 5 сентября 2020 года вместо ошибочного показателя количества учеников, не обеспечивающего ее пропорционального распределения; недопущение уменьшения объемов субвенции по сравнению с расходами, одобренными в проекте Госбюджета на 2021 г. в первом чтении;

обеспечение выделения в 2021 году дополнительной дотации на содержание учебных заведений, недопущение ее уменьшения на 2 млрд гривен;

обеспечение в 2021 году финансирования подготовки кадров государственными вузами по установленным нормативам; недопущение уменьшения фонда развития учреждений образования на 500 млн гривен;

введение обязательного государственного страхования на случай заболевания коронавирусной болезнью работников учебных заведений;

направление средств Фонда борьбы с короанвирусом на финансирование потребностей учебных заведений;

недопущение отмены льгот на проезд студентов и учащихся в автомобильном транспорте;

недопущение вмешательства представителей органов государственной власти в уставную деятельность профсоюзов.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 декабря профсоюзы изъявили готовность отдать Налоговому майдану под ночлег Октябрьский дворец.

Мы также приводили требования Налогового майдана.