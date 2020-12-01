Верховная Рада сегодня, во время акции протеста ФОПов, приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций" (законопроект № 4439-д).

Как информирует Юрлига, Законом предусмотрено определение предельных объемов доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы:

1 группа - 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (сейчас 1 млн грн);

2 группа - 834 размеры минимальной заработной платы (сейчас 5 млн грн);

3 группа - 1167 размеров минимальной заработной платы (сейчас 7 млн грн).

Напомним, что сегодня Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года.

Сами же ФОПы недовольны принятым законом по РРО и устроили продолжительный митинг под Радой.