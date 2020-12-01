Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции не обнаружило к настоящему времени нарушений на выборах президента такого размаха, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.

Об этом он сказал 1 декабря в интервью агентству Associated Press.

"На сегодняшний день мы не обнаружили случаев мошенничества в тех масштабах, которые могли бы привести к изменению результата выборов", - сказал Барр.

Он добавил, что прокуроры и сотрудники ФБР продолжают проверять жалобы и информацию, которая поступает относительно случаев возможного мошенничества на выборах.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, в каких фальсификациях команда Дональда Трампа обвиняет своих противников.

Мы также приводили слова адвоката Трампа Руди Джулиани о том, что нарушения на выборах 3 ноября не были отдельными. Они являются системными и происходили в соответствии с единым планом.