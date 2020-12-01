С 1 декабря в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 197 гривен до 2 270 гривен.

Об этом информирует правительственный портал.

Соответственно выросла и сумма связанных с ним единоразовых пособий, которые финансируются Фондом социального страхования для потерпевших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

В частности, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия будет составлять:

- потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100 % потере трудоспособности) - 38 590 грн;

- семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 227 000 грн;

- иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 45 400 грн;

Ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.

Ранее "Страна" рассказывала, что правительство предлагает до конца 2021 года поднять прожиточный минимум на 204 грн.

Также мы писали, что в последний раз в июле в Украине вырос прожиточный уровень и ряд соцвыплат.