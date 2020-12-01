Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп, которые недавно отметили годовщину свадьбы, в условиях пандемии Covid-19 проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.



Об этом сообщает издание Daily Mail.



Так, представитель Букингемского дворца заявил, что учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке.

Отмечается, что обычно 94-летняя королева и ее 99-летний супруг проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемском дворце. Но в этом году они отказались от участия в празднествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где они ведут уединенный образ жизни с октября.



"Это первый подобный случай с 1980-х годов", - добавили в издании.

Ранее "Страна" сообщала, что к Рождеству Британия ослабит карантин на несколько дней, чтобы позволить гражданам полноценно отпраздновать Рождество.



Также напомним, что Королева Великобритании Елизавета II начала собственное производство джина, в состав которого входят израильская хурма и мирт. Напиток назван Sandringham Celebration Gin в честь Сандрингемского дворца в Норфолке - одном из любимых дворцов ее величества.