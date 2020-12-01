Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в связи с пандемией коронавируса создать в рамках Евросоюха "союз здравоохранения".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", предложение чиновница внесла 1 декабря во время видеоконференции министров и представителей сферы здравоохранения ЕС.

"Мы можем столкнуться с подобными вспышками и в будущем. Из-за утраты биоразнообразия нас могут поразить и другие зоонозы (инфекции, перешедшие от животных к человеку - Ред.). В случае новой пандемии, подобной нынешней, мы должны быть уверены, что все европейские страны будут одинаково подготовлены и быстро среагируют", - объяснила свою идею фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии напомнила, что в ЕС здравоохранение относится не к союзной, а к национальной компетенции и ведущую роль в нем играют национальные и региональные органы власти. По ее словам, даже не меняя базовых договоров, а только используя весь их потенциал, можно сделать гораздо больше и на уровне ЕС.

Фон дер Ляйен предложила три инициативы в этом направлении.

Во-первых, преобразовать разовое решение ЕС о трансграничных угрозах здоровью в нормативный акт, чтобы иметь общеевропейский план готовности и реагирования. Он позволит Еврокомиссии объявлять чрезвычайное положение в области здравоохранения на всей территории ЕС.

Во-вторых, дать больше полномочий и ресурсов двум союзным агентствам - Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

В-третьих, создать структуру здравоохранения, которая будет заниматься более широким кругом вопросов, чем управление чрезвычайными ситуациями. Например, поддержкой разработки новых лекарств и новых методов лечения, обеспечением равного доступа к ним во всех странах союза.

Ранее "Страна" приводила заявление фон дер Ляйен о том, что вакцинацию от Covid-19 в странах Европы планируют начать уже в конце этого года.

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