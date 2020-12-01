Глава прокуратуры Петер Фритцен заявил, что водитель машины, совершивший наезд на пешеходов в городе Трир, был пьян. Также есть признаки клинического психического заболевания.



Об этом он сообщил в своем интервью, трансляцию которого вел телеканал Welt.



По его словам, указаний на то, что какую-либо роль играл террористический, политический или религиозный мотив - нет. Возможно, у задержанного есть картина психического расстройства.

"Некоторое время назад мужчина проходил психиатрическое освидетельствование, но эта информация - предварительная и требует проверки. Врач осмотрел задержанного и, вероятно, будет назначено заключение психиатра в ближайшее время", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, водитель во время преступления был в нетрезвом виде. По словам генерального прокурора, ранее он "употреблял немалое количество алкоголя". В крови водителя машины определили наличие 1,4 промилле алкоголя.

Так, задержанный мужчина - 1969 года рождения, гражданин Германии родом из Трира. Мотивы преступления неизвестны.

Отмечается, что в результате выезда автомобиля на пешеходную зону погибли четыре человека, в том числе девятимесячный младенец и 73-летняя женщина.



Ранее "Страна" сообщала, что число пострадавших после наезда авто в Германии увеличилось в два раза. По словам трирского бургомистра Вольфрама Лейбе, водитель направил машину на пешеходов "в приступе ярости".



Также напомним, что в октябре авто влетело в толпу гуляющих по пешеходной зоне города в Германии. Трое человек получили травмы и один погиб.