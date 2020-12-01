Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Молдавию еще одним примером того, как Россия развертывает свои войска против воли правительств соседних стран. Он назвал присутствие российских военных в Приднестровье "нарушением территориальной целостности Молдавии".

Слова генсека приводит "Интерфакс-Украина".

"Это еще один пример того, как Россия довольно часто нарушает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдавию", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня онлайн-совещания министров иностранных дел НАТО.

Он также напомнил о партнерских отношениях Североатлантического альянса и Молдавии.

"Мы высоко ценим сотрудничество с Молдавией как с партнером Североатлантического альянса", - отметил Столтенберг.

Затем он поздравил с избранием президентом страны Майю Санду и сообщил, что ждет возможности встретиться с ней.

Избранный президент Молдавии накануне высказалась за диалог с Россией по вопросу вывода войск РФ с территории Приднестровья.

Напомним, 30 ноября Санду предложила вывести российских миротворцев из Приднестровья, где они находятся с 1995 года.

"Страна" приводила мнение, согласно которому внешнее управление толкает Молдову к эскалации в Приднестровье.