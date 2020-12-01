В сети интернет опубликовано видео прилунения посадочного модуля китайской автоматической станции "Чанъэ-5". Оно произошло 1 декабря в 17:15 по киевскому времени в районе пика Рюмкера в Океане Бурь, что в западной части видимой стороны Луны.

На видео видно, как посадочный модуль отделяется от орбитального и приближается к поверхности Луны.

Также на видеохостинге YouTube велась двухчасовая трансляция подготовки к посадке.

Впервые за 44 года в истории освоения Луны модуль заберет со спутника Земли образцы грунта.

Как рассказывала "Страна", 24 ноября возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" стартовал с Земли, а через четыре дня успешно вышел на лунную орбиту.

Мы также сообщали о его благополучной посадке.