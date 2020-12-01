Полиция в Буэнос-Айресе проводит обыск дома врача-психиатра, которая работала с Марадоной до того, как он умер 25 ноября. Она была одна из первых, кто подтвердил его смерть.



Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.



В рамках дела по расследованию смерти Диего Марадоны во вторник, 1 декабря, судья приступил к обыску офиса и дома Агустины Косачов. Так, специалист посещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы.



"35-летняя Косачов находится под подозрением, однако официальные обвинения ей не предъявлены. Врач была одной из первых, кто подтвердил смерть Марадоны", - отмечает телеканал.

Также следствие хочет определить, была ли допущена небрежность в лечении Марадоны, которое футболист проходил незадолго до смерти после проведенной операции из-за субдуральной гематомы.

"Обыски проводятся на основании заявлений дочерей Марадоны, которые подвергли сомнению действия врачей", - добавили на телеканале.



Ранее "Страна" сообщала, что личный врач умершего 25 ноября Диего Марадоны Леопольдо Луке оказался под следствием в Аргентине. В его доме и на месте работы полиция провела обыски.



Также напомним, что в Аргентине начали расследование халатности медсестры, которая в день смерти Марадоны не дала ему таблетку.