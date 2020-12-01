Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал "Стране" свое назначение внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Арестович пояснил, в чем именно будет заключаться его функционал на новом посту. А также рассказал, как и кто пригласил его на должность.

По его словам, с ним связался сам Ермак.

"Меня вызвал Андрей Ермак. Сказал, мол, "зачет за ТКГ, давайте двигаться дальше". Есть еще сектор, который нуждается в выстраивании и координации информационной политики. Это сектор национальной безопасности и обороны, военно-технического сотрудничества. А также помощь Министерству по делам ветеранов. Я буду заниматься стратегическими коммуникациями в этой сфере. А также координацией ведомств между собой. Буду работать "мостом" между Верховной Радой, Кабмином, Офисом президента и сектором безопасности и обороны", - перечислил свои обязанности Арестович.

Он уточнил, что сотрудничает с советником Ермака Михаилом Подоляком, который также отвечает в ОП за информационную политику.

"Мы с Михаилом плотно сотрудничаем, но Михаил занимается коммуникациями в целом, а я - конкретно безопасностью, обороной, военно-техническим сотрудничеством", - отметил Арестович.

Ранее "Страна" подробно рассказывала биографию Арестовича, который признавался, что врал об АТО.

Мы также сообщали, что в октябре Арестович стал спикером в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.