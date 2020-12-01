Во вторник, 1 декабря, ученые заявили о мощном взрыве на обратной стороне Солнца, сильнейшем за три года. Не исключено, что речь идет о вспышке высшего класса X.



Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.



"Самая мощная вспышка за последние три года произошла на Солнце 29 ноября 2020 года, около 16 часов по московскому времени. По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4", - отметили в лаборатории.

В тоже время лаборатория рентгеновской астрономии Солнца фиксирует в целом самый мощный всплеск солнечной активности за 3 года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь остальной 2020.

Так, это четвёртый балл по пятибалльной системе вспышек. Выше класса M находится только класс вспышек X.

"Последний раз вспышка подобной силы на Солнце фиксировалась осенью 2017 года", - добавили в материале.

Возможно, что реальная мощность вспышки была ещё выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца.

Такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю.

Основные проявления активности (заряженные частицы и облака плазмы), которые неизбежно формируются в событиях такой силы, по этой причине пройдут в сотнях миллионов километров от Земли.

Вместе с тем, вращение Солнца приводит к тому, что вспышечные центры на Солнце перемещаются слева направо. По этой причине активный центр, который произвёл данную вспышку, уже в течение суток появится в поле зрения Земли.

Через неделю же, 6-7 декабря, он окажется точно на линии Солнце-Земля. Какова вероятность, что вспышечная активность Солнца сохранится до этого времени, сказать пока, впрочем, трудно.



Ранее "Страна" сообщала, что ученым NASA удалось снять вспышку сверхновой звезды. Отмечается, что во время взрыва звезда распалась на такие элементы, как водород, гелий, железо, углерод и др., которые отправились дрейфовать по космическому пространству.



Также напомним, что космический зонд Solar Orbiter снял пожары на Солнце с рекордно близкого расстояния. В агентстве заявили, что фотографии были сделаны на расстоянии в 77 миллионов километров от Солнца.