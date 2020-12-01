Во вторник, 1 декабря, в столице Афганистана Кабуле, на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль, внутри которого находились сотрудники российского посольства. В результате пострадавшие получили легкую контузию.

Об сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

Так, по предварительным данным, взрыв был террористической атакой, целью которой был автомобиль афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, который двигался впереди машины российской дипмиссии. Но не исключают теракт против граждан России

"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА", - говорится в сообщении.

Также уточняют, что российского посольство в Кабуле проведет дополнительные мероприятия для увеличения защиты объектов и работников диппредставительства.

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