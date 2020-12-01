Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль, которая вместе с отцом якобы была отравлена ядом "Новичок" в Великобритании, впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на племянницу Сергея Викторию Скрипаль.

По словам Виктории, с родственницей она пообщалась неделю назад, а до этого в последний раз живущие в Британии Скрипали связывались с семьей в Ярославле (где живет мать экс-грушника) еще 26 июня 2019 года.



"В воскресенье неделю назад позвонила Юля. Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за нее. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости", - рассказала Виктория агентству.



Она уточнила, что Юлия позвонила через IP-телефонию, и ее номер высветился как санкт-петербургский.



"По словам Юли, у папы якобы стома (искусственное отверстие в органе, сформированное хирургическим путем – Ред.) до сих пор стоит, чувствует себя в целом нормально. Живут они раздельно, на территории Великобритании, никуда их не переводили", - добавила Виктория.



По ее словам, Юлия также сообщила, что переписала на друзей свою квартиру в Москве. О дальнейших контактах родственники не договаривались.

Напомним, по утверждению британских властей, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года.

Спустя год после громкого скандала с отравлением сообщалось, что они переехали в английскую глубинку.

А минувшим летом прошла информация, будто Скрипалей отправили жить в Новую Зеландию под другими именами.